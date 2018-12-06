Україна представила в ОБСЄ докази російської агресії в Керченській протоці

Презентація доказів відбувалася в контексті підготовки проекту відповідної резолюції для Генеральної асамблеї ООН, яка розглядатиметься у Нью-Йорку 17 грудня.

Українські дипломати представили для країн-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі докази мілітаризації окупованого Росією Криму та прямої збройної російської агресії проти України.

Читайте такожУкраїнські консули відвідують у Москві поранених моряків ВМС — Клімкін

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, у рамках 25-ї зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ відбувся тематичний захід міністерського рівня «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь (Україна) та частин Чорного і Азовського морів».

Зокрема, захід відбувся за сприяння делегацій та за участю керівництва зовнішньополітичних відомств США, Канади, Польщі, Литви, Данії, Швеції, Великої Британії, Латвії, Румунії, Грузії та Естонії.

"Широкій аудиторії учасників та ЗМІ було презентовано докази мілітаризації Росією окупованого Криму та прямої збройної агресії РФ проти України в районі Керченської протоки, що становить серйозну загрозу для всього чорноморського регіону", - йдеться в повідомленні.

"У своїх виступах партнери висловили повну підтримку України, закликали до негайного звільнення українських військовополонених, а також обговорили можливі кроки в напрямку стримування агресора", - заявили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що презентація мала важливе значення у контексті розгляду у грудні цього року Генеральною асамблею ООН проекту української резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна) та частин Чорного і Азовського морів».

Як повідомляв УНІАН, Генасамблея ООН 17 грудня розгляне проект резолюції про мілітаризацію Криму з урахуванням російської агресії в Керченській протоці. Наразі 29 країн виступили співавторами проекту резолюції. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що головна мета цієї резолюції полягатиме у тому, щоби "наполегливо закликати Російську Федерацію вивести її воєнні сили з Криму, припинити незаконну окупацію української території".

Разом з тим, у резолюції буде висловлено заклик до Росії "припинити переслідувати комерційні судна, а також обмежувати міжнародне судноплавство у Чорному морі і Азовському морі".