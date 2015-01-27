Президент ПА ОБСЄ закликав Росію закрити кордон з Україною

Президент Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі Ілкка Канерва закликав Росію закрити українсько-російський кордон, щоб зупинити потік озброєнь та бойовиків на територію східної України.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

"Російські лідери висловили свою підтримку мирному врегулюванню конфлікту в Україні. Відповідно до цього публічного зобов'язання, я закликаю Росію закрити кордон, щоб зупинити потік будь-якої зброї чи бойовиків - хто це б не був, добровольці чи ні - які можуть проникати на територію України. Новітнє озброєння, яке використовується сепаратистами не з'являється з повітря", - відзначив Канерва.

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У цьому зв'язку він додав, що якщо буде закрито державний українсько-російський кордон, то тоді необхідно буде розглянути питання постачання гуманітарної допомоги цивільним громадянам, становище яких уражене військовими діями.