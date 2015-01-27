Столтенберг знову закликає Росію припинити підтримку бойовиків на сході України



Відповідну заяву він зробив у понеділок в Брюсселі по завершенні позачергового засідання Комісії Україна-НАТО, передає власний кореспондент УНІАН.

„Незважаючи на зобов’язання працювати над мирним вирішенням, Росія продовжує постачати їм (проросійським бойовикам - УНІАН) підтримку, навчання, обладнання та військових. Тільки останніми тижнями Росія поставила сотні штук обладнання, включаючи ракетні системи, важку артилерію, танки, броньовані машини та електронні системи війни. Ми закликаємо Росію негайно припинити підтримку сепаратистів, припинити дестабілізувати Україну та поважати свої міжнародні зобов’язання”, - заявив він.

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Генсек НАТО також засудив атаку на Маріуполь. „Ми засуджуємо ескалацію насильства на смузі припинення вогню на сході України з боку підтримуваних Росією сепаратистів. Це призвело до значних людських втрат. У зв’язку з цими трагічними втратами ми висловлюємо свої співчуття українському народу”, - наголосив Столтенберг.

При цьому він зазначив, що атака на житлові квартали Маріуполя була здійснена з території, „підконтрольній сепаратистам, яких підтримує Росія”. „Така атака є невиправданою та неприйнятною. Агресивні дії та провокаційні заяви сепаратистів повністю заперечують Мінські домовленості”, - заявив генсек НАТО.

У цьому зв’язку він закликав всі сторони невідкладно продовжувати докладати зусилля, щоб досягти мирного вирішення та повністю виконати Мінські домовленості. „Ми підтверджуємо, що незалежна, суверенна та стабільна Україна, віддана демократії та верховенству права, є ключем для безпеки на євроатлантичному просторі. НАТО продовжує повну підтримку суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів”, - додав Столтенберг.