ПАРЄ у резолюції жорстко засудила дії Росії

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", зі 155 депутатів, присутніх у залі, 140 проголосувало "за" і лише 7 - "проти". Резолюцію не підтримали російські депутати.

Текст був суттєво змінений під час розгляду, до нього додали декілька норм з жорсткою критикою РФ, після чого документ перетворився з суто гуманітарного на такий, що описує подробиці конфлікту та затверджує вину Російської Федерації за його ескалацію.

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Зокрема, ПАРЄ закликала Росію не фінансувати тероризм в Україні. Ця норма закликає Росію "надалі утримуватися від фінансування тероризму в Україні, надавати підтримку незаконним озброєним групам, а також вплинути на них для виконання мінських угод".

Окремою нормою резолюція закликає Росію звільнити народного депутата Надію Савченко, а також усіх інших "в’язнів війни". Рішення ПАРЄ стверджує, що всі вони "незаконно утримуються у в’язницях РФ".

Був суттєво змінений параграф про "так звані гуманітарні конвої". ПАРЄ стверджує, що такі дії РФ порушують міжнародне право, і насправді ці вантажівки не є гуманітарними конвоями.

Предметом для дискусії були також декілька норм, які підтверджують незаконність анексії Криму Російською Федерацією. Росіяни пропонували видалити їх з тексту, але жодна така пропозиція не була підтримана асамблеєю.

Більшість пропозицій РФ набирала близько 20 голосів чи навіть менше - очевидно, що переважну частку їх підтримки формували російські депутати.