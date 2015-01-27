ПАРЄ може повернути право голосу російській делегації

Про це повідомив голова комітету Держдуми у міжнародних справах, член делегації РФ у ПАРЄ Олексій Пушков, повідомляє ТАСС.

"Мене повідомили, що комісія підтримала пропозицію (доповідача Стефана) Шеннаха", - сказав він журналістам.

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"Але асамблея залишає за собою право анулювати повноваження російської делегації на своїй червневій сесії, якщо не буде прогресу щодо здійснення мінського меморандуму і мінських протоколів", - процитував Пушків проект резолюції по доповіді Шеннаха.

Разом з тим він відзначив, що "рішення моніторингового комітету - не остання інстанція". "Зараз прийматимуться поправки, вони обговорюватимуться на пленарному засіданні", - пояснив Пушков.

За словами першого віце-спікера Держдуми РФ Івана Мельникова, до проекту резолюції Шеннаха "пропонувалися найрадикальніші поправки", "намагалися продавити за всяку ціну", але вони не пройшли. "Серед цих поправок були пропозиції не підтверджувати повноваження делегації РФ, зберегти санкції до квітня, позбавити права голосу, позбавити права голосу і брати участь в керівних органах Асамблеї", - уточнив Мельников.

Причому, відзначив депутат, відхилилися вони з перевагою лише в кілька голосів, наприклад, 19 "за", а 25 - "проти".

Як повідомив раніше журналістам член моніторингового комітету, заступник голови делегації РФ Леонід Слуцький, в проекті резолюції по доповіді Шеннаха пропонувалося "ратифікувати повноваження Російської Федерації з метою просування спільного діалогу".

Остаточний варіант доповіді, відзначив заступник голови делегації, буде зрозумілий в середу, 28 січня, після внесення поправок на комісії з моніторингу.

"З метою просування діалогу з Російською Федерацією асамблея ухвалює ратифікувати повноваження РФ", - говориться в документі.

Одночасно в цьому ж пункті пропонується "на знак засудження серйозних порушень РФ щодо України міжнародного законодавства, зокрема Статуту Ради Європи", накласти ряд обмежень на делегацію РФ на 2015 рік, зокрема - на право участі в наглядових електоральних місіях і на призначення доповідачів від РФ, а також на представлення органів ПАРЄ і зовнішніх установ і організацій (Ради Європи) як на інституційній, так і на періодичній основі.

Разом з тим обумовлюється, що якщо "Росія не досягне явного і відчутного прогресу у вимогах асамблеї", серед яких такі пункти, як "вивести свої війська, зокрема приховані, з території України", "утриматися від поставок зброї повстанським силам", "вжити заходів проти притоку російських волонтерів", "виконати мінські протоколи", то ПАРЄ залишає за собою право знову порушити питання про повноваження делегації РФ.

На квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію до січня 2015 року права голосу і виключила зі всіх керівних органів асамблеї за анексію Криму. З тих пір делегація РФ не приїжджала в Страсбург, пропустивши таким чином літню і осінню сесії.

Нагадаємо, в результаті війни, яку вже майже рік Росія веде проти України, тисячі українців загинули, десятки тисяч поранені, а сотні тисяч були вимушені залишити свої домівки.

21 січня 2015 року під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман заявив, що відповідно до даних, одержаних від української влади, кількість внутрішніх переселенців в Україні зросла до 850 тис. чол., ще більш як 600 тис. переселилися в сусідні країни.