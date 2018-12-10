Більшість жителів вільного Донбасу цінують свободу більше за матеріальний добробут - опитування

Свобода, справедливість та безпека продовжують залишатися серед ціннісних пріоритетів українців.

Майже половина українців (45%) готові терпіти матеріальні труднощі, але не поступатися своїми правами. Найбільшу відданість ідеалам свободи демонструє населення Донбасу.

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Про це свідчать результати дослідження «Що українці знають та думають про права людини: оцінка змін (2016-2018)», які в Міжнародний день прав людини представили на прес-конференції в УНІАН.

Зазначається, що свобода (86% респондентів зазначили її як основну цінність), справедливість (70%) та безпека (67%) продовжують залишатися серед ціннісних пріоритетів українців.

«Високі показники свободи та справедливості в Україні пояснюють несприйняття українцями недемократичних форм управління та різних форм тиску з боку держави», - зауважив радник демократичного врядування програми розвитку ООН Маркус Бранд.

Як засвідчили результати опитування, коли респондентам запропонували визначитися з тим, що важливіше – достаток чи свобода, то практично половина з них (45%) висловили готовність терпіти матеріальні труднощі, але не поступатися своїми правами, тоді як майже чверть готові поступитися частиною своїх прав та свобод заради добробуту, а близько третини не змогли визначитися з цього приводу.

Сприйняття запропонованої дихотомії не є однаковим для всієї країни: найбільшу прихильність ідеалам свободи демонструє населення Донбасу, де 74% опитаних заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі (в інших регіонах таких від 36% до 48%).

Загальнонаціональне опитування було проведено фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» у співпраці з громадською організацією «Центр інформації про права людини» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні з 11 по 24 липня 2018 року. Було опитано 1998 респондентів в усіх областях України та в Києві, окрім окупованих територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Перше базове дослідження про права людини в Україні було проведено у 2016 році. Для розуміння динаміки, змін та загальної ситуації у 2018 році була проведена друга хвиля дослідження.

Нагадаємо, за результатами нещодавнього соцопитування Левада-Центру в Росії та Київського міжнародного інституту соціології в Україні, українці стали краще ставитися до Росії, а росіяни до України - гірше.