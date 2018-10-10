Опитування: українці стали краще ставитися до Росії, а росіяни до України - навпаки

Соціологи Левада-Центру і КМІС стверджують, що «з кінця 2017 року в українській громадській думці простежується тренд на зростання позитивного ставлення до сусідньої держави».

Росіяни стали гірше ставитися до України, а українці до Росії - краще.

Про це свідчить соціологічне опитування Левада-Центру в Росії і Київського міжнародного інституту соціології в Україні, дані якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Динаміка сприйняття один одного, як і раніше, вказує на більш позитивний образ Росії у жителів України, ніж на позитивний образ України у жителів Росії. Більш того, з кінця 2017 року в українській громадській думці простежується тренд на зростання позитивного ставлення до сусідньої держави. У свою чергу, негативне ставлення жителів Росії до України більш стійке, а коливання у ставленні до сусіда в цей період випадкові та статистично незначущі», - йдеться в спільному релізі.

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На поставлене в Росії питання «Як ви в цілому ставитеся зараз до України?» 55% відповіли, що «в основному погано» і «дуже погано» (у липні було 49%). При цьому до України ставляться «дуже добре» і «в основному добре» 33% респондента в РФ (у липні було 37%). Вагалися з відповіддю 12% (у липні 15%).

Водночас, на поставлене в Україні питання «Як ви в цілому ставитеся зараз до Росії?» 48% відповіли, що «дуже добре» або «в основному добре» (45% у липні), 32% - «в основному погано» і «дуже погано» (38% - у липні). Вагалися з відповіддю 19% респондентів (у липні 18%).

Як відзначають соціологи, якщо звернутися до даних, що демонструють бажаний тип відносин із сусідньою країною, то можна побачити, що прихильників візового режиму і його супротивників в обох країнах практично порівну.

Також соціологи звертають увагу на те, що до 2014 року частка росіян, які виступають за жорсткий кордон, перевищувала аналогічну частку серед жителів України, які підтримують візовий режим із РФ. Але пізніше відзначається зворотна ситуація, коли кількість прихильників візового режиму між країнами вища серед населення України, ніж Росії. У вересні 2018 року, порівняно з березнем, частка прихильників віз скоротилася в обох країнах: у РФ за рахунок збільшення частки росіян, яким важко відповісти, в Україні - за рахунок тих, хто виступає за відкриті кордони і безвізові відносини, проте поки що неможливо сказати, наскільки ці коливання вказують на принципові зміни у сприйнятті один одного, і необхідно стежити за подальшою динамікою, зазначають експерти.

Так, 32% опитаних росіян вважають, що «відносини Росії з Україною мають бути такими самими, як із іншими державами - із закритими кордонами, візами, митницями» (в березні було 39%). 45% респондентів у РФ зазначили, що «Росія і Україна мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз і митниць» (в березні також було 45%). При цьому 16% росіян вважають, що «Росія і Україна мають об'єднатися в одну державу» (в березні таких було 10%). Вагалися з відповіддю 6% (у березні 5%).

У свою чергу 39% жителів України вважають, що відносини мають бути із закритими кордонами, візами, митницями (в лютому було 44%), 50% - відносини мають бути з відкритими кордонами, без віз і митниць (в лютому 44%). 4% українців вважають, що Україна і РФ мають об'єднатися в одну державу (в лютому 3%). Вагалися з відповіддю 8% (у лютому 9%).

Опитування Левада-Центру проводилося у РФ 20-26 вересня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1 тис. 600 осіб віком від 18 років і старше у 136 населених пунктах 52 суб'єктів РФ.

Опитування жителів України КМІС провів 8-23 вересня за репрезентативною для населення країни старше 18 років вибіркою обсягом 2 тис. 26 осіб.

Як повідомляв УНІАН, більше половини українців готові відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.