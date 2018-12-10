Клімкін прокоментував запровадження санкцій проти причетних до фейкових виборів в ОРДЛО

Глава МЗС зауважив, що помічник президента РФ Сурков як один із організаторів псевдовиборів вже давно перебуває під санкціями ЄС.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що запровадження санкцій проти більшої кількості осіб за проведення 11 листопада незаконних "виборів" на окупованому Донбасі вимагає доказів і часу.

Про це глава МЗС України сказав у Брюсселі після участі у робочій зустрічі з міністрами закордонних справ держав-членів ЄС.

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"Що стосується цих санкцій за нелегітимні "вибори" на Донбасі, Європейський Союз стверджує, що він встановив, хто був безпосередньо причетний до їх реалізації. Звичайно, ті, хто їх організовував - Сурков, він і так давно під санкціями. Це зрозуміло. Для того, щоб додати інших росіян - потрібно довести, що вони безпосередньо брали участь в виборчих маніпуляціях на Донбасі. Це питання потребує, по-перше, чітких доказів, а по-друге - часу", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рішення про запровадження санкцій Європейським Союзом проти 9 організаторів псевдовиборів на окупованому Донбасі, які відбулися 11 листопада, набуло чинності. Відтепер санкції Євросоюзу за порушення територіальної цілісності України вже запроваджено проти 164 осіб та 44 компаній.

Раніше у списку за порушення територіальної цілісності і суверенітету України перебувало 155 осіб та 44 компаній. Ці обмежувальні заходи вводяться з 2014 року та час від часу розширюються додатковими прізвищами. Востаннє продовження чинності цих санкцій відбулося 13 вересня 2018 року. Дані санкції чинні до 15 березня 2019 року.