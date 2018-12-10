Клімкін прокоментував запровадження санкцій проти причетних до фейкових виборів в ОРДЛО
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що запровадження санкцій проти більшої кількості осіб за проведення 11 листопада незаконних "виборів" на окупованому Донбасі вимагає доказів і часу.
Про це глава МЗС України сказав у Брюсселі після участі у робочій зустрічі з міністрами закордонних справ держав-членів ЄС.
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"Що стосується цих санкцій за нелегітимні "вибори" на Донбасі, Європейський Союз стверджує, що він встановив, хто був безпосередньо причетний до їх реалізації. Звичайно, ті, хто їх організовував - Сурков, він і так давно під санкціями. Це зрозуміло. Для того, щоб додати інших росіян - потрібно довести, що вони безпосередньо брали участь в виборчих маніпуляціях на Донбасі. Це питання потребує, по-перше, чітких доказів, а по-друге - часу", - наголосив Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні рішення про запровадження санкцій Європейським Союзом проти 9 організаторів псевдовиборів на окупованому Донбасі, які відбулися 11 листопада, набуло чинності. Відтепер санкції Євросоюзу за порушення територіальної цілісності України вже запроваджено проти 164 осіб та 44 компаній.
Раніше у списку за порушення територіальної цілісності і суверенітету України перебувало 155 осіб та 44 компаній. Ці обмежувальні заходи вводяться з 2014 року та час від часу розширюються додатковими прізвищами. Востаннє продовження чинності цих санкцій відбулося 13 вересня 2018 року. Дані санкції чинні до 15 березня 2019 року.