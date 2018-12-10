Клімкін запропонував ЄС запровадити декілька типів санкцій за морську агресію Росії

Глава МЗС заявляє, що рішення про введення санкцій у відповідь на агресію в Керченській протоці опрацьовуватиметься, але не слід його чекати найближчим часом.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував країнам-членам Європейського Союзу запровадити декілька типів санкцій за агресію Росії в Керченській протоці проти українських суден і порушення суверенних прав України.

Про це глава МЗС України заявив у Брюсселі після участі у робочій зустрічі з міністрами закордонних справ держав-членів ЄС.

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"Я запропонував своїм друзям і колегам декілька типів санкцій. Про всі свідомо говорити не буду, починаючи з персональних санкцій для тих, хто брав участь в актах агресії проти України, але також щодо обмеження можливостей російських азовських портів, а також ще деякі креативні санкції. Ми їх будемо обговорювати. Вони вимагають, звісно, більш детального обговорення", - сказав Клімкін.

"Я почув попередню підтримку від ряду міністрів, ряд міністрів потребують обговорення в (своїх) столицях таких санкцій", - додав він.

При цьому міністр попередив, що рішення щодо цих санкцій не слід очікувати "ні сьогодні, ні завтра".

"Я сьогодні сказав, що персональні санкції - це санкції стосовно тих, хто брав участь в актах агресії - це російські військові. Запровадити їх - це є морально зрозуміло і правильно, але нам, в першу чергу, потрібні два типи заходів. Перше - це санкції, які б відчула Росія, і над цими санкціями будемо працювати. Сьогодні я почув підтримку від ряду міністрів однозначну. Ряд міністрів, як я вже сказав, попросили час для того, щоб подивитись на це в столицях. Це рішення, я кажу чесно одразу, воно не буде ні сьогодні, ні завтра", - заявив Клімкін.

"Воно буде опрацьовуватись, оскільки це тягне за собою достатньо детальний аналіз, що має бути зроблено і які мають бути наслідки, а потім, звичайно, пошук консенсусу, але ми над цим будемо працювати", - наголосив Клімкін.