Консули відвідали ще шістьох українських військовополонених у московських СІЗО

Консули повідомили, що українські військові моряки, захоплені 25 листопада російськими силовиками, тримаються гідно.

Консули України в Російській Федерації сьогодні відвідали ще шістьох українських військовополонених, яких утримують у слідчих ізоляторах "Матроська тиша" і "Лефортово" в Москві.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Нас поінформували, що консули відвідали шістьох наших полонених моряків. Тримаються усі достойно. Є окремі проблеми фінансового характеру, але консули допомагають їх вирішити. Посольство вже перерахувало кожному з військовополонених кошти у якості матеріальної допомоги", - сказав Погорельцев.

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"За результатами зустрічі рідні моряків будуть поінформовані, і їм буде надано дещо розгорнуту інформацію з приводу відвідання", - додав дипломат.

За його словами, консули вже сьогодні телефонуватимуть родичам військовополонених.

"І завтра зранку консули планують продовжити відвідування. Сьогодні вони почали відвідувати о 14:00 за Москвою. А завтра з самого ранку будуть відвідувати і планують відвідати шістьох моряків", - заявив Погорельцев.

Він сказав, що всього консули відвідали вже 13 моряків.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених було заарештовано так званим «судом» у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».

7 грудня українські консули відвідали в СІЗО сімох українських моряків.