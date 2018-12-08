Москалькова відвідала у СІЗО «Лефортово» двох українських моряків - Денісова

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова запевнила, що військовополонені Андрій Драч та Роман Мокряк утримуються у належних умовах.

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала двох полонених українських моряків, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово».

Як повідомила у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, про це Москалькова поінформувала її під час телефонної розмови.

"Вона розповіла про умови утримання військовополонених Андрія Драча та Романа Мокряка, яких відвідала у СІЗО «Лефортово»", - зазначила Денісова.

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За її словами, моряки можуть писати та отримувати листи поштою. Утримують їх окремо у камерах площею 8 квадратних метрів по дві особи у відремонтованому крилі СІЗО.

За словами Москалькової, українці мають телевізори, білизна їм змінюють раз на три дні, їх забезпечують необхідними засобами гігієни.

Також російська омбудсмен запевнила, що моряків добре годують, у кожного в камері є холодильники з продуктами.

За даними Москалькової, українців оглядав лікар-терапевт, і ні в кого не було зафіксовано травм.

За її словами, Мокряк ходить на прогулянки і просив передати родичам, щоб вони не хвилювалися за нього.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада кораблі ФСБ Росії заблокували проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських суднах, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим "судом" в Криму, після чого їх перевезли в московські СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".

7 грудня Москалькова відвідала в слідчому ізоляторі «Матроська тиша» трьох поранених українців.

Також 7 грудня українські консули відвідали у слідчих ізоляторах сімох українських моряків.