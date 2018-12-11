Власники суден, які блокували Керченську протоку, мають бізнес в Україні - ЗМІ

За даними ЗМІ, компанія, чиї кораблі блокували Керченську протоку, займається контрабандою та систематично порушує санкційний режим щодо Криму.

Власники суден, який блокували прохід українських кораблів через Керченську протоку, мають бізнес в Україні.

Про це йдеться в розслідуванні InformNapalm.

У блокуванні кораблів брали участь танкер "Neyma", а також буксири "Швидкий", "Гандвик" і "Ельтиген". Всі судна належать компанії "Ювас-Транс". Засновниками цієї фірми є Ярослав Анатолійович Народицький (65%), Анатолій Леонідович Народицький (25%) і Олег Володимирович Васенко (10%). Всі троє проживають в Керчі.

Народицькі є також засновниками багатьох фірм в Росії та Україні.

InformNapalm зазначає, що "Юванс-Транс" займається контрабандою, систематично порушує санкційний режим щодо Криму.

Так, у жовтні минулого року танкер цієї компанії був обстріляний береговою охороною Лівії за контрабанду пального.

Крім того, в 2015 році судно Народицьких було затримано російськими прикордонниками - танкер був скупником і продавцем нелегального палива у відкритому морі. Як пояснив Анатолій Народицький російським ЗМІ, такою схемою він користувався для обходу санкцій проти Криму.

При цьому Народицькі ведуть бізнес з компаніями з Євросоюзу, використовуючи для цього свої українські фірми. Також на Ярослава Народицького зареєстрована компанія в Шотландії з мільйонним оборотом і в установчих документах він вказує себе як громадянин України.

InformNapalm зазначає, що Народицькі та їх спільники не перебувають у санкційних списках України, про гучні судові рішення щодо їх компаній згадок також немає.

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"Контрабанда, систематичне порушення законів України та міжнародного права, можливе ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, підозра на подвійне громадянство, організація злочинної мережі і вишенька на тортик - нещодавнє блокування українських військових кораблів. І це тільки те, що команда InformNapalm змогла знайти, закинувши лопату в землю на півштика", - йдеться в розслідуванні.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".