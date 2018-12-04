Українським морякам у «Матроській Тиші» не передали листи від батьків – журналіст

Вручення листів затримується «у зв'язку зі слідчими діями, або з причин, пов'язаних з внутрішнім режимом установи».

Пораненим українським морякам, що утримуються в медичному блоці московського СІЗО «Матроська тиша» так і не вручили листи від батьків, повідомила журналіст Вікторія Івлєва.

Відповідну відповідь від адміністрації СІЗО Івлєва опублікувала в Facebook.

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«Листи морякам, на жаль... Ось такі три однакових відповіді ми отримали сьогодні про листи від батьків, надіслані позавчора по системі електронних листів ФСВП-лист до Матроської Тиші. Навіть коментувати не можу», - зазначила вона.

В наданому журналісткою скріншоті відповіді поштової системи ФСВП вказується, що вручення одного з листів одержувачу затримується «у зв'язку зі слідчими діями, або з причин, пов'язаних з внутрішнім режимом установи».

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації щодо можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" в Криму, після цього їх перевезли в московські слідчі ізолятори "Лефортово" та "Матроська тиша".