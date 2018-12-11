Савченко анонсувала кінець голодування

За словами Савченко, вона вирішила припинити голодування, бо їй пішли на поступку і вона зможе подати електронну декларацію.

Нардеп Надія Савченко, обвинувачена у державній зраді, припинить сухе голодування 13 грудня.

Про це вона повідомила у Шевченківському суді Києва, повідомляє "Українська правда".

За словами Савченко, вона вирішила припинити голодування, бо їй пішли на поступку і вона зможе подати електронну декларацію.

Читайте також"Обличчя неживого кольору, чорніють руки": сестра Савченко розповіла про її стан

Разом з тим, нардеп голодуватиме ще один день – 12 грудня – щоб "перевершити термін" свого сухого голодування в Росії, який тривав 6 днів.

"Я казала, що голодуватиму, доки не вирішиться питання з поданням декларації. Але банк пішов на зустріч і вирішив приїхати до мене в тюрму, бо мене не відпускають у банк. Тому моя суха голодовка триває завтра крайній день. Щоб було більше, ніж в Росії. На 8-й день я починаю пити і виходити з голодування", - сказала Савченко.

На початку засідання вона прочитала коротку лекцію про те, скільки часу може витримати людина на сухому голодуванні, і про зміни в її організмі, які відбуваються при цьому.

Савченко також додала, що за 6 днів голодування втратила 7 кг – з 73 кг до 66 кг.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Надія Савченко вкотре оголосила голодування. Згідно з повідомленням на сторінці Савченко у Facebook, вона вимагала "негайного ознайомлення з матеріалами справи адвокатів, щоб негайно розпочати розгляд справи по суті, в обмін на можливість бачитись з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок в банку для реєстрації кандидатом в президенти України".