Кобзона позбавили звання почесного громадянина Краматорська
13:14, 28 січня 2015Політика
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Російського співака Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина Краматорська.
Кобзон більше не є почесним громадянином Краматорська / УНІАН
Як повідомляє сайт «Новини Краматорська», відповідне рішення було прийнято сьогодні на черговій сесії Краматорської міської ради під тиском громадськості, яка прийшла в зал засідань.
Крім того, депутати міськради проголосували за визнання Російської Федерації країною-агресором, а «ДНР» і «ЛНР» - терористичними організаціями.
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