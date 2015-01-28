Кобзона позбавили звання почесного громадянина Краматорська

13:14, 28 січня 2015
Політика
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Російського співака Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина Краматорська.

УНІАН

Як повідомляє сайт «Новини Краматорська», відповідне рішення було прийнято сьогодні на черговій сесії Краматорської міської ради під тиском громадськості, яка прийшла в зал засідань.

Крім того, депутати міськради проголосували за визнання Російської Федерації країною-агресором, а «ДНР» і «ЛНР» - терористичними організаціями.

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