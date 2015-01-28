Кобзона позбавили звання почесного громадянина Краматорська

Як повідомляє сайт «Новини Краматорська», відповідне рішення було прийнято сьогодні на черговій сесії Краматорської міської ради під тиском громадськості, яка прийшла в зал засідань.

Крім того, депутати міськради проголосували за визнання Російської Федерації країною-агресором, а «ДНР» і «ЛНР» - терористичними організаціями.

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