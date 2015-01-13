Кобзону не вдалося оскаржити в суді рішення Латвії про внесення його в список "персон нон грата"

Конституційний суд у вівторок відмовився порушити справу, вирішивши, що подавач скарги не довів, що зачеплені його основні права, повідомляє Delfi.

15 грудня 2014 року Кобзон звернувся в Конституційний суд Латвії у зв'язку з внесенням його імені у "чорний список" небажаних осіб.

Кобзон оскаржив відповідність норми Імміграційного закону визначеним Конституцією правам, згідно з якими "кожен може захищати свої права та законні інтереси у справедливому суді. Кожен вважається невинним, поки його вина не буде визнана згідно із законом. У разі необґрунтованого обмеження прав кожен має право на відповідне відшкодування. Кожен має право на допомогу адвоката".

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Як повідомлялося, Латвія заборонила в'їзд Кобзону в кінці липня 2014 року через ситуацію в Україні. Рішення про заборону на в'їзд ухвалив глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс. Крім Кобзона, в'їзд заборонили артистам Олегу Газманову та Валерії. Пізніше МЗС додав до "чорного списку" священика і актора Івана Охлобистіна.