Суд поновив Насірова на посаді голови ДФС

Інформацію про поновлення Насірова на посаді підтвердили "Радіо Свобода" також і в правоохоронних органах.

Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Про це у Facebook повідомив депутат Верховної Ради Андрій Журжій, цю інформацію "Радіо Свобода" підтвердили також і в правоохоронних органах.

"Повне рішення суду поки відсутнє, але представник Насірова в суді повідомив, що просить поновити з причини порушення процедури при звільненні. Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства", – написав Журжій.

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Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним рішення, яким Романа Насірова було звільнено з посади голови Державної фіскальної служби. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив його адвокат Любомир Дроздовський.

За його словами, рішення суд прийняв сьогодні і воно підлягає негайному виконанню.

Як сказав Дроздовський, даним судовим рішенням передбачена компенсація Насірову за вимушений прогул в розмірі місячного окладу за весь період, коли він був звільненим з посади голови ДФС.

Адвокат уточнив, що йдеться про місячний оклад у 18 тис. грн в період з лютого по 11 грудня цього року.

При цьому Дроздовський підкреслив, що негайно має бути зідйснена виплата за один місяць, тобто 18 тис. грн, а в цілому сума компенсації, яку відсудив Насіров, близько 180 тис. грн.

Водночас речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у коментарі УНІАН зауважив, що наразі він такою інформацією не володіє.

Про прийняття справи до розгляду і про призначення судового засідання в цій справі на 14:00 11 грудня інформував офіційний сайт Окружного адміністративного суду Києва.

У своїй позовній заяві Насіров вимагав "визнання протиправним та скасування рішення (Кабінету міністрів України – ред.) №35-р від 21.01.2018р., поновлення на роботі".

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.