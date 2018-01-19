Суд залишив Насірова під заставою у 100 мільйонів гривень

Суд продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді 100 мільйонів гривень застави відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Шевченківського райсуду на засіданні 19 січня, передає "Громадське".

«Продовжити строк запобіжного заходу щодо обвинуваченого Насірова до 19 березня 2018 року», — сказав суддя.

Зокрема, Насіров продовжить носити електронний браслет і не зможе виїжджати за межі Київської області. Також йому не повернуть закордонний паспорт.

На засіданні 19 січня прокурори продовжили зачитувати обвинувальний акт щодо Насірова. Загалом документ налічує 774 сторінки, але прокурори встигли прочитати лише 54 сторінок.

Зазвичай обвинувачений і його адвокати самостійно ознайомлюються з обвинувальним актом, але Насіров звернувся із клопотанням, щоб цей документ зачитали в суді в повному обсязі. Попри це, на засіданні Насіров дорікнув прокурорам, що вони «надто повільно» зачитують обвинувальний акт.

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Прокурори ж підкреслили, що «це є очевидним затягуванням судового процесу».

«В обвинуваченого було більш ніж достатньо часу самостійно ознайомитися з обвинувальним актом», — сказав прокурор Андрій Перов.

Також на засіданні продовжили запобіжний захід іншому обвинуваченому в цій справі — керівнику департаменту ДФС Володимиру Новікову.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 3 березня усунув Романа Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За версією слідства, чиновник у 2015-2016 роки, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії Національного антикорупційного бюро України і Спеціальної антикорупційної прокуратури щодо нього.