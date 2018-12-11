Естонія виступає за персональні санкції через агресію в Керченській протоці

За словами голови уряду, нові санкції необхідно спрямувати на конкретних осіб.

Естонія виступає за додаткові санкції у зв'язку з захопленням Росією українських суден у Чорному морі.

Про це 11 грудня заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас, пише Європейська правда з посиланням на ERR.

"Естонія вважає правильними додаткові санкції. Держави, які вважають правильним розширення санкцій, і Естонія, звичайно, готові до проведення дискусії з цього питання. Але чи будуть вони розширені - зараз говорити рано", - сказав він.

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За словами голови уряду, нові санкції необхідно спрямувати на конкретних осіб.

"Питання в тому, чи є можливість, щоб це дійсно були реальні особи. Співробітники зовнішньополітичної служби працюють, щоб це з'ясувати. Але рано говорити, чи підтримують це всі 28 держав", - сказав Ратас.

Київ пропонує ЄС запровадити персональні санкції проти російських військових, які брали участь в актах агресії проти України, обмежити можливості російських азовських портів та інші.

Загалом близько десяти держав-членів Євросоюзу підтримують додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки.

Питання запровадження нових санкцій мають з'ясувати 14 грудня в Брюсселі на саміті лідерів країн-членів ЄС.