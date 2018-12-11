В Європарламенті закликали ЄС закрити порти для російських суден

Також євродепутат закликає країни-члени запровадити цілеспрямовані санкції проти Росії, якщо не буде звільнено захоплених українських військовослужбовців.

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс (політична група "Зелені - Європейський вільний альянс") закликає Європейський Союз закрити порти країн-членів для російських суден через блокування Росією судноплавства через Керченську протоку і в Азовському морі.

Про це йдеться у заяві Гармс, оприлюдненій на її персональному сайті.

"У нашій доповіді ми визнаємо величезний поступ, якого наразі добилася Україна, і зокрема у таких галузях як енергетика, охорона здоров'я, пенсії, державне управління та децентралізація. Однак, ми наполегливо закликаємо українську владу активізувати її зусилля у проведенні реформ, і особливо у напрямку боротьби з корупцією, продовжувати реформу децентралізації та добитися подальшого прогресу у всеосяжній реформі судової системи", - наголосила Гармс.

При цьому, євродепутат відзначила, що досягнуті Україною результати вражають, особливо коли зважати на доволі складну ситуацію у зв'язку з окупацією Росією українських територій та війну, яку Росія веде проти України.

"Після військового нападу у Керченській протоці, я очікую, що значна більшість у Європейському парламенті підтримає голосуванням запропоновану відповідь на останнє загострення: Ми закликаємо ЄС та його країни-члени до цілеспрямованих санкцій у тому випадку, якщо 24 українських військовослужбовців не будуть звільнені і якщо відбудеться подальше військове загострення", - наголосила Гармс.

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"Мандат Cпеціальної моніторингової місії ОБСЄ має бути розширений на регіон Азовського моря. Ми також наполегливо закликаємо ЄС та його країни-члени закрити наші порти для прибуття російських суден з Азовського моря у тому випадку, якщо Росія не відновить свободу судноплавства через Керченську протоку і в Азовському морі", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених було заарештовано так званим «судом» у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».