У Росії екс-офіцера ЧФ посадили на 14 років за "шпигунство" на користь України

Суд також позбавив Леоніда Пархоменка військового звання.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив колишнього військовослужбовця штабу Чорноморського флоту Леоніда Пархоменка, "звинуваченого в державній зраді" і "шпигунстві" на користь України, до 14 років позбавлення волі.

Про це повідомляє «ТАСС».

"Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Пархоменка винним у видачі держтаємниці РФ, держзраді. Постановив призначити позбавлення волі строком на 14 років з відбуванням у колонії суворого режиму", - оголосив суддя.

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Держобвинувачувач просив призначити "обвинуваченому" 15 років позбавлення волі. Також суд позбавив Пархоменка військового звання. Його адвокат має намір оскаржити вирок.

"Будемо подавати апеляцію", - сказав адвокат Каспар Кілафян.

Нагадаємо, колишнього військовослужбовця штабу Чорноморського флоту затримали ще в листопаді 2016 року в окупованому РФ Севастополі. За словами російських силовиків, чоловік, нібито виконуючи завдання Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збирав і передавав спецслужбі відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю.