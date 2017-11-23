В окупованому Криму затримали за шпигунство службовця Чорноморського флоту

У Севастополі затриманий колишній флотський офіцер, який працював на Чорноморському флоті, за підозрою в шпигунстві на користь сусідньої держави. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах Севастополя.

Затриманий знаходиться в ізоляторі, ведеться розслідування.

Ніяких даних про особу затриманого, обставини затримання і деталей кримінальної справи немає. Також не уточнюється, яку саме державу він працював і які відомості передавав.

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24 листопада 2016 року в Севастополі був затриманий колишній капітан Чорноморського флоту Леонід Пархоменко, якого звинувачували в шпигунстві на користь України.

Раніше ФСБ неодноразово оголошувала про затримання на території окупованого Криму "можливих українських диверсантів".