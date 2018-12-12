Експерт прогнозує сумну долю Кримському мосту

Керченський міст побудований з жахливими порушеннями, зазначив аналітик.

Політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат Тарас Чорновіл вважає, що побудований Росією міст через Керченську протоку в окупований Крим (Кримський міст або Керченський міст) потрібно буде демонтувати.

Кримський міст можна якийсь час підтримати в експлуатації, постійно латаючи і зміцнюючи, але після спустошення він стане непридатним менше, ніж за рік, розповів аналітик під час чату на "Главреді".

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За його словами, Кримський міст будували як політичний проект, а ґрунти та течії президентові РФ Володимиру Путіну непідконтрольні.

"Я більше політик, ніж економіст, тому думаю, що його потрібно демонтувати. Крім того, він побудований із жахливими порушеннями, які руйнують екосистему і створили перешкоди для нормального судноплавства", — зазначив співрозмовник.

Чорновіл вважає, що доти, поки Україна поверне Крим під свій контроль, долю споруди може вирішити матінка-природа.

"Міст будували як політичний проект, а ґрунти та течії Путіну непідконтрольні. Не думаю, що цей міст простоїть довго", — заявив експерт.

Нагадаємо, Росія почала будувати Керченський міст у квітні 2015 року, 15 травня 2018-го відбулося відкриття автодорожньої частини споруди, яка з'єднала російський Краснодарський край з Кримом.