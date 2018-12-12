В Україні може з’явитися новий орган для позовів проти РФ – віце-прем'єр

У Кабміні розповіли про роботу із позовами до міжнародних судів.

В Україні може з'явитись новий орган чи юридичний механізм, який буде займатись оформленням претензій України до РФ.

Про це в коментарі "Прямому" розповіла віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Комісія, яка є міжвідомчою. Комісія до якої входять представники більшості міністерств, а також відомств, які є частиною Кабміну. Це комісія, яка створена на виконання закону України, і очевидно, ми будемо аналізувати ті претензії, які подані, аналізувати те, де, в який спосіб, до якого суду ми зможемо далі позиватися до Російської Федерації. Упорядковувати нашу подальшу доказову базу для того, щоб формувати свою позицію по претензіям до Російської Федерації" - розповіла вона.

За словами посадовиці, "якщо буде така необхідність і буде потреба в тому, щоб було створено якийсь додатковий або орган, або юридичний механізм для того, щоби внормвувати ці наші претензії, комісія буде виступати з такими пропозиціями до Кабміну. Тому це початок роботи систематизації роботи уже поданих справ і тих, які ще будуть подаватися".