У Лаврова прокоментували повідомлення про ядерну зброю в Криму

У 2015 році постпред РФ при НАТО Грушко стверджував, що у Росії немає обмежень на розміщення ядерної зброї в Криму.

У МЗС РФ заявили, що повідомлення про ядерну зброю в окупованому Криму - це "викид фейка".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи статтю єврокомісара з безпеки Джуліана Кінга в Gurdian про ситуацію в Керченській протоці і намір Росії ввезти ядерну бомбу в Крим.

"Щодо вигадок про "ядерну бомбу в Криму", то залишимо їх на совісті Кінга, який, очевидно, переживає своє швидке розлучення з ЄС і зі своїм нинішнім постом. Важко зрозуміти, чому у людини цей викид фейка", - сказала Захарова.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2015 року постійний представник РФ при НАТО Олександр Грушко заявив, що у Росії немає обмежень на розміщення ядерної зброї в окупованому Криму.

"Все, що ми робимо в Криму, повністю відповідає всім зобов'язанням РФ за міжнародними договорами. Ми нічого не порушуємо, немає жодних заборон на те, щоб ми не могли (розмістити) певні системи озброєння", - сказав Грушко, відповідаючи на запитання, чи планує РФ розміщувати ядерну зброю в Криму. При цьому Грушко проігнорував запитання УНІАН, чи є ядерна зброя на даний момент на півострові.

У свою чергу директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов заявляв, що Росія може розмістити ядерну зброю в Криму.