МЗС засуджує наміри Росії розмістити ядерну зброю на території України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“Це є ще одним фактом, який підтверджує абсолютну непередбачуваність Росії, як і вихід Росії з договору про звичайні озброєння”, - сказав Перебийніс.

За його словами, цими заявами Росія порушує всі міжнародні норми.

Читайте такожМЗС застерігає Росію від довільного трактування Будапештського меморандуму“Мало того, що це довільне розміщення ядерної зброї порушує всі міжнародні угоди, якими проводиться контроль над ядерними озброєннями, Росія планує, якщо вірити цим заявам, розмістити ядерну зброю на території іншої держави, оскільки Крим є територією України. Тому нічого, крім засудження з боку міжнародного співтовариства такі заяви викликати не можуть”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, директор Департаменту з питань нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю в анексованому Криму.

В 1994 році Україна відмовилась від ядерної зброї.