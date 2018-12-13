В Україні готували провокації проти Об'єднавчого собору, названо ім'я митрополита-координатора

Наразі немає затриманих, тому що не відбулось події злочину.

СБУ допитає настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла, який мав координувати інспіровану з Росією акцію протесту напередодні та під час Об’єднавчого собору українських православних церков.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

«Була задача організувати протести (у Києво-Печерській лаврі – УНІАН) з плакатами, але ми передбачаємо, що були ще групи, які мали скоїти саме злочини по відношенню до учасників цих акцій», - заявив він.

Читайте такожІєрархи УПЦ КП зібралися на собор: вирішують, чи висувати свого представника на посаду очільника помісної церкви

Кононенко зауважив, що наразі немає затриманих, тому що не відбулось події злочину.

За словами заступника голови СБУ, митрополит Павло мав координувати дії протестувальників, а не бойовиків.

Кононенко додав, що наразі немає підстав для затримання настоятеля Києво-Печерської лаври та оголошення йому підозри у вчиненні злочину. «Для підозри цього замало, але робота в цьому плані проводиться, і митрополит Павло буде обов’язково буде допитаний в рамках цього кримінального провадження», - сказав він.

«Ті обшуки, ті допити відбулись у межах конкретних кримінальних проваджень, які відкриті не сьогодні і не вчора. Під час усіх цих обшуків вилучені матеріали, які свідчать про проведення діяльності, яка розпалює міжнаціональну ворожнечу. Є всі відповідні докази», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада правоохоронці провели обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври Павла в Бориспільському районі Київської області. За словами речника Головного управління Нацполіції в Київській області Миколи Жуковича, вилучено все необхідне для подальших слідчих дій щодо владики Павла. Кримінального провадження відкрито за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).