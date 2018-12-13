Савченко заявила, що частково втратила зір та слух

За її словами, це пов'язано з виходом із сухого голодування.

Нардеп Надія Савченко, обвинувачена у державній зраді, написала листа до суду, у якому заявила, що частково втратила зір та слух.

Лист Савченко перед початком засідання у Шевченківському суді зачитав головуючий суддя.

"Сьогодні в мене перший день виходу із сухого голодування тривалістю в 7 діб. Фізично я не в змозі брати участь в судовому засіданні через головокружіння і часткову втрату зору та слуху та сильну віддишку, при якій боляче ходити", - написала Савченко.

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Вона попросила перенести судове засідання, призначене на сьогодні, на наступний тиждень.

"Для відновлення і виходу з сухого голоду мені потрібен час. Сьогодні я не в змозі виїхати до суду за станом здоров’я, тому прошу перенести судове засідання, призначене на 13.12.2018, на наступний тиждень, щоб дати мені час реабілітуватись після тривалого сухого голодування", - йдеться в листі нардепа.

Суддя задовольнив клопотання про перенос засідання на 14.00 17 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Надія Савченко вкотре оголосила голодування. Згідно з повідомленням на сторінці Савченко у Facebook, вона вимагала "негайного ознайомлення з матеріалами справи адвокатів, щоб негайно розпочати розгляд справи по суті, в обмін на можливість бачитись з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок в банку для реєстрації кандидатом в президенти України".

11 грудня Савченко анонсувала припинення голодування. За словами нардепа, вона вирішила припинити голодування, бо їй пішли на поступку і вона зможе подати електронну декларацію.