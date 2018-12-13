Посол Ізраїлю шокований вшануванням Бандери на Львівщині

За його словами, українські націоналісти причетні до злочинів проти євреїв.

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон різко відреагував на рішення Львівської обласної ради проголосити 2019 рік роком одного з лідерів українського націоналістичного руху ХХ століття Степана Бандери.

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Відповідну заяву Ліона оприлюднено у Facebook Посольства Ізраїлю в Україні. За його словами, українські націоналісти причетні до антисемітських злочинів.

"Я був шокований, почувши рішення Львівської обласної ради проголосити 2019 рік - роком Степана Бандери. Я не можу зрозуміти, як прославляння тих, хто безпосередньо брав участь у жахливих антисемітських злочинах, допомагає боротися з антисемітизмом та ксенофобією», - зазначається в заяві.

Посол наголосив, що «Україна не повинна забувати про злочини, скоєні проти українських євреїв, і жодним чином не відзначати їх через вшанування їх виконавців».