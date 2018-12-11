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На Львівщині 2019 рік проголошено роком Бандери та ОУН

17:01, 11 грудня 2018
Суспільство
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1 січня 2019 року відзначатиметься 110 років від дня народження Степана Бандери / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні, 11 грудня, депутатами на сесії Львівської обласної ради.

«З нагоди відзначення у 2019 році 110-річчя з дня народження видатного політичного діяча, лідера та голови Проводу ОУН(б), політичного в’язня концтабору Заксенгаузен обласна рада проголосила на Львівщині 2019 рік роком Степана Бандери», - йдеться у тексті рішення.

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Також депутати підтримали рішення проголосити 2019 рік роком Організації українських націоналістів з метою належного відзначення 90-ї річниці Першого Конгресу українських націоналістів.

Довідка УНІАН. 1 січня 2019 року відзначатиметься 110 років від дня народження Степана Бандери – українського політичного діяча, одного із ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, а після розколу Організації українських націоналістів — голови Проводу ОУН(б).

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Теги: #Львівщина#Степан Бандера