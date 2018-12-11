На Львівщині 2019 рік проголошено роком Бандери та ОУН

Відповідні рішення прийняті у зв’язку з відзначенням 110-річчя з дня народження Бандери та 90-ї річниці Першого Конгресу українських націоналістів.

На Львівщині 2019 рік проголошено роком Степана Бандери та Організації українських націоналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні, 11 грудня, депутатами на сесії Львівської обласної ради.

«З нагоди відзначення у 2019 році 110-річчя з дня народження видатного політичного діяча, лідера та голови Проводу ОУН(б), політичного в’язня концтабору Заксенгаузен обласна рада проголосила на Львівщині 2019 рік роком Степана Бандери», - йдеться у тексті рішення.

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Також депутати підтримали рішення проголосити 2019 рік роком Організації українських націоналістів з метою належного відзначення 90-ї річниці Першого Конгресу українських націоналістів.

Довідка УНІАН. 1 січня 2019 року відзначатиметься 110 років від дня народження Степана Бандери – українського політичного діяча, одного із ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, а після розколу Організації українських націоналістів — голови Проводу ОУН(б).