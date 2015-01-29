У Польщі прогнозують посилення санкцій ЄС проти Росії через теракт у Маріуполі

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Схетина сказав у ранковому ефірі TVP Info, коментуючи імовірні результати засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбудеться сьогодні у Брюсселі і скликане через загострення ситуації на сході України.

"… Як на мене, буде конкретна розмова, результатом якої стане посилення санкцій", - сказав він.

Схетина припустив, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС на своєму сьогоднішньому засіданні узгодять продовження дії введених у березні минулого року санкцій проти Росії через анексію Криму та доповнять санкційний список новими прізвищами.

"Питання, чи це буде лише хтось з Донбасу чи також із Москви", - зауважив він.

Читайте такожРосію позбавлено права голосу в ПАРЄ до квітняГлава МЗС Польщі назвав складним процесом узгодження спільної позиції усіх держав Євросоюзу, нагадавши, що спільнота об'єднує країни, кожна з яких має власну точку зору на події в Україні.

"Це є непростим завданням - узгодити єдину позицію 28-ми держав, але це треба зробити, бо тоді голос Європи більше важить та голосніше звучить", - сказав він.

Схетина зауважив, що остаточне рішення глав МЗС країн-членів ЄС буде озвучене сьогодні близько 19.00 (за київським часом), і воно буде "близьким до того, про що ми говорили".

Як повідомляв УНІАН, 24 січня терористи обстріляли житлові квартали на сході Маріуполя. Загинув 31 мирний житель, 108 – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У результаті обстрілу було пошкоджено 55 багатоповерхових будинків, у 11 з них було пряме попадання ракет, а також школи і дитячі садочки.

За попередніми даними, на відновлення зруйнованих у результаті обстрілу будівель і споруд необхідно близько 100 млн грн.