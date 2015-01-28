У Маріуполі зросла кількість жертв теракту: 31 загиблий, 108 поранених
13:03, 28 січня 2015Суспільство
348 0
У Маріуполі зросла кількість потерпілих від обстрілу 24 січня: загинула 31 особа, 108 - отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськин на своїй сторінці у Facebook.
«У Маріуполі по медичну допомогу продовжують звертатися постраждалі у результаті теракту 24 січня. Станом на сьогодні через обстрілу терористами мікрорайону «Східний» загинула 31 особа, 108 отримали поранення різного ступеня тяжкості», - написав Аброськин.
Читайте такожУряд обіцяє допомогу сім'ям загиблих у Маріуполі Як повідомляв УНІАН, 24 січня у результаті обстрілу терористами житлових кварталів на сході Маріуполя загинули 30 мирних жителів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter