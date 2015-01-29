Призначати поновленого на посаді Воробйова начальником Генштабу не будуть

Про це на брифінгу заявив т.в.о. начальника Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України Олександр Голоднюк, передає кореспондент УНІАН.

"Хто має право оцінювати рівень керівництва начальника Генерального штабу і його заступників? Ті викиди і звинувачення в ЗМІ (стосовно Муженка - УНІАН) не відповідають дійсності, тому що вони не мають фахового рівня. А стосовно призначення генерал-полковника Воробйова замість генерал-полковника Муженка, то питання зняття з посади Муженка не стоїть", - зазначив Голоднюк.

Читайте такожПорошенко може змінити начальника Генштабу на поновленого на посаді Воробйова - джерело

Як повідомляв УНІАН, 28 січня президент України Петро Порошенко погодив поновлення генерал-полковника, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Геннадія Воробйова на посаді першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.