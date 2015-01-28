Порошенко поновив на посаді в Генштабі люстрованого генерал-полковника Воробйова

Президент України Петро Порошенко погодив поновлення генерал-полковника, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Геннадія Воробйова на посаді першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі президента, відповідне погодження кандидатури глава держави підписав під час зустрічі з начальником Генштабу генерал-полковником Віктором Муженком, самим Воробйовим та секретарем ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим.

Президент погодив поновлення на посаді Першого заступника начальника Генштабу Г.Воробйова http://t.co/eypdr64Vegpic.twitter.com/JlN4zFoF4C — APU (@APUkraine) January 28, 2015

Порошенко зазначив, що сьогодні зміни до Закону "Про очищення влади", які 27 січня ухвалила Верховна Рада України, мають надійти йому на підпис. "Вчора ВР за моїм наполяганням прийняла зміни до закону про люстрацію, які дозволяють повернути на фронт, у Збройні Сили досвідчених, патріотичних і професійних військових. Для того, щоб боротися за мир, нам потрібно мати сильну армію", – сказав глава держави. Він повідомив, що своїм підписом висловлює повну підтримку рекомендації начальника Генштабу Муженка.

Звертаючись до Воробйова, Порошенко зазначив: "Прошу негайно приступити до виконання обов'язків. Покладаємо надії на те, що ваші знання, вміння і досвід ще послужать Україні".

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У довідці зазначено, що генерал-полковник Воробйов – командувач Сухопутних військ, "один із найдосвідчених та професійно підготовлених генералів ЗСУ". "Під час перебування на посаді першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ особисто керував проведенням антитерористичної операції. За часів президента Віктора Януковича відмовився виконувати наказ Януковича про застосування сили до активістів Майдану. Згодом потрапив під люстрацію як високопосадовець часів правління екс-президента", - сказано в довідці. Був звільнений із посади наказом міністра оборони від 25 жовтня 2014 року.