В Україні порушили першу справу через незаконний перетин кордону

11 грудня прикордонники Білгород-Дністровського загону Південного регіонального управління затримали порушника державного кордону – 32-річного громадянина Молдови.

В Україні розпочато перше кримінальне провадження щодо незаконного перетинання кордону.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал на своїй сторінці у Facebook.

Так, згідно з інформацією, 11 грудня прикордонники Білгород-Дністровського загону Південного регіонального управління затримали порушника державного кордону – 32-річного громадянина Молдови. Чоловік намагався потрапити в Україну, оминаючи пункти пропуску, оскільки раніше українські прикордонники заборонили йому в`їзд в Україну терміном на 10 років.

«Наразі за повідомленням співробітників Держприкордонслужби слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 332-2 КК України «Незаконне перетинання державного кордону України», - повідомляє Цигикал.

Він зазначає, що порушника передано співробітникам СБУ для проведення подальших слідчих дій і «його може очікувати покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років. Це перше, але не останнє кримінальне провадження за незаконне перетинання кордону».

Голова ДПСУ впевнений, що після напрацювання слідчої та судової практики кількість таких кримінальних проваджень значно збільшиться.

«Криміналізація цього діяння в умовах російської агресії проти України дала ефективний юридичний механізм протистояння цьому небезпечному суспільному явищу», - додає він.

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Як повідомляв УНІАН, 10 листопада в Україні набув чинності закон, яким запроваджується кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону.

Верховна Рада ухвалила цей закон 18 жовтня, президент підписав його 7 листопада.

9 листопада закон було опубліковано у газеті «Голос України». Закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Законом доповнено Кримінальний кодекс України статтею 332-2 «Незаконне перетинання державного кордону України».

Встановлено, що перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості, карається позбавленням волі на строк до 3 років.

Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Вчинення цих дій у поєднанні з насильством або із застосуванням зброї каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.