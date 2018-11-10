Відсьогодні за незаконний перетин державного кордону України росіянам загрожує до трьох років в'язниці

В Україні набув чинності закон, яким запроваджується кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону громадянами РФ. Законом передбачено, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

В Україні набув чинності закон, яким запроваджується кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону громадянами держави-агресора.

Законом доповнено Кримінальний кодекс України статтею 332-2 «Незаконне перетинання державного кордону України».

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Встановлено, що перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості, карається позбавленням волі на строк до 3 років.

Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Вчинення цих дій у поєднанні з насильством або із застосуванням зброї каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 жовтня, президент підписав його 7 листопада.

9 листопада закон було опубліковано у газеті «Голос України».