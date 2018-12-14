Зафіксовано масові спроби спецслужб РФ втрутитися у майбутні вибори в Україні через соцмережі - СБУ

Служба безпеки України звернулася до українських користувачів соцмереж із проханням бути уважними.

Співробітники Служби безпеки України зафіксували масові спроби використання спецслужбами РФ відкритого інструментарію соціальних мереж «Facebook» та «Twitter» з метою подальшого втручання у виборчі процеси в Україні.

Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що до реалізації цього механізму залучається ТОВ «Агентство Інтернет Досліджень» (ООО «Агентство Интернет Исследований»), яке, «за отриманими від партнерів даними та власною інформацією СБУ, причетне до розвідувально-підривної діяльності РФ та втручання у виборчі процеси багатьох демократичних країн світу».

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Зазначається, що СБУ отримала інформацію, що напередодні президентських та парламентських виборів в Україні у 2019 році до громадян України від цієї російської «фабрики тролів» почали надходити пропозиції нібито від комерційно зацікавлених осіб. У них за грошову винагороду українським користувачам пропонується надати тимчасовий доступ до так званого рекламного кабінету акаунтів у соціальних мережах «Facebook» та «Twitter» для начебто поширення через них таргетингової реклами та просування комерційних інтересів.

«Насправді отримані представниками країни-агресора права доступу до акаунтів українців у соціальних мережах будуть використані спецслужбами РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності, маніпулювання суспільною свідомістю, втручання у передвиборчі процеси, а також поширення антиукраїнських матеріалів, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в державі», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України звернулася до українських користувачів соцмереж із проханням бути уважними. «У разі отримання від невідомих людей таких пропозицій, а також виявлення фактів розміщення у соціальних мережах публікацій, в яких будуть міститись ознаки вчинення злочинів, повідомляти на гарячу лінію СБ України. Крім того звертаємо увагу, що відповідальність за можливі протиправні дії, згідно з чинним законодавством, буде нести власник, або особа, яка зареєструвала акаунт у соцмережах», – зазначили у спецслужбі.