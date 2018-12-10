У Путіна прокоментували причетність Росії до організації протестів у Франції

За словами прес-секретаря Путіна, Росія «з повагою ставиться до суверенітету Франції, і вдячна, коли французька сторона відповідає взаємністю в цьому плані».

У Кремлі назвали «наклепом» причетність Росії до організації протестів у Франції, заявивши про повагу суверенітету цієї країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Я хочу сказати, що Росія вважає все, що відбувається, виключно внутрішньою справою Франції. Ми не втручалися і не збираємося втручатися у внутрішні справи жодної з країн, зокрема й Франції», - запевнив прес-секретар Володимира Путіна.

За його словами, Росія з повагою ставиться до суверенітету Франції, і вдячна, коли французька сторона відповідає взаємністю в цьому плані.

«Будь-які твердження про можливу причетність Росії є ні чим іншим, як наклепом», - наголосив він, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати публікації в ЗМІ про російське втручання в акції «жовтих жилетів» у Франції.

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Як повідомляв УНІАН, 8 грудня по Франції прокотилася чергова хвиля протестів «жовтих жилетів», порядок у країні забезпечували 89 тисяч правоохоронців. Уздовж вулиць Парижа стояли поліцейські фургони і бронемашини, ще до початку акції правоохоронці затримали понад 300 осіб. Під час акції двоє французів - посібників бойовиків розгорнули прапор терористичної організації «ДНР».

9 грудня СБУ оприлюднила фото, на якому двоє чоловіків у жовтих спецжилетах тримають прапор з символікою терористичної організації «ДНР». За даними відомства, один із них - це Сорлін Фабріс, функціонер так званого «інтеграційного комітету «Росія-Донбас», який створений і фінансується російськими спецслужбами, член так званого «міжнародного» аналітичного центру «Катехон», який діє під егідою Костянтина Малофєєва (російський бізнесмен, політик, один із фінансистів «русского мира»). Другий - Ксав'є Моро, фейковий «спостерігач» на псевдовиборах в ОРДЛО. Протягом 17 років проживає в РФ, громадянин РФ з 2013 року. Засновник «Європейського центру стратегічного аналізу «Стратпол» (складова «п'ятої колони» РФ у Франції). Функціонер ГО «Схід Франція - Солідарність Донбасу», яка підконтрольна російським спецслужбам.

В СБУ заявили, що спецслужби Росії організовують заворушення у Франції і планують аналогічні провокації в Бельгії, Німеччині, Іспанії, Болгарії та в інших країнах Європи.

Зазначається, що останніми роками Росія наполегливо намагалася взяти під контроль європейські радикальні суспільно-політичні структури.