Дещиця: РФ загрожує не тільки Україні, але і Євросоюзу

Про це сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця в інтерв'ю телеканалу TVP, передає "ЄвроПравда". За його словами, конфлікт потрібно вирішувати різними способами, в тому числі і шляхом розширення санкцій.

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"Це виклик для ЄС, який повинен показати, чи може співтовариство вирішувати конфлікти в ім'я міжнародного права, тому що існує загроза не тільки для України, але і для всього ЄС", - зазначив посол. "Польща і країни Балтії розуміють, до чого це може призвести", - додав він.

У той же час Андрій Дещиця зазначив, що цілком усвідомлює, як важко прийти до консенсусу для 28 країн. "Коли ситуація загострюється, позиція стає загальною і більш твердою. Якщо хочемо досягти миру, єдність потрібна весь час", - зазначив дипломат.

"Якщо не буде тиску і твердої позиції Заходу, ми не переможемо сепаратистів і росіян. Володимир Путін розуміє тільки аргумент сили", - зазначив посол.

Крім цього, як передає кореспондент УНІАН з Варшави, Андрій Дещиця зазначив, що Україна буде піднімати на міжнародній арені питання про анексований Росією Крим після вирішення ситуації на Донбасі.

"Росія створила ще один центр уваги - Донбас - і тепер увага України і цілого світу прикута до Донбасу, тому що там гинуть люди цивільні і військові. Першочергове завдання полягає в стабілізації ситуації там", - сказав він.

Посол запевнив, що українська влада не забула про Крим і висловив сподівання, що про це пам'ятають західні держави. "Ми працюємо з нашими партнерам з державами ЄС, США, Канадою, Австралією і Японією сподіваюся, що засудження - це тільки початок реальної політики", - сказав він.