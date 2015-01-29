ЄС має зайняти рішучу позицію щодо Росії, адже Путін рахується лише з силою – Дещиця

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку сьогодні в ефірі TVP висловив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

"Коли ситуація (на Донбасі) загострюється, позиція (ЄС) більш солідарна, одностайна та тверда... Якщо хочемо добитися миру, повинні мати весь час таку політику, або навіть більш активну, бо Путін рахується лише з позицією сили", - сказав український посол.

Він визнав складним узгодження такої єдиної позиції між усіма 28-ми державами Європейського Союзу, назвавши це викликом для європейської спільноти.

"Це виклик для ЄС, котрий має показати, чи спільнота може боротися за демократію, за принципи міжнародного права та знайти консенсус", - відзначив Дещиця, наголосивши, що агресія Росії загрожує не лише Україні, а цілому регіону чи навіть континенту.

Посол висловив думку, що такої позиції вдасться досягнути тоді, коли усі країни усвідомлять, що ця справа стосується "також їхнього майбутнього".

Він зауважив, що дедалі більше країн починають поділяти українську точку зору на події на Донбасі в умовах, коли Росія "продовжує постійно брехати" про свою непричетність до подій в цьому регіоні.

Читайте такожУ Польщі прогнозують посилення санкцій ЄС проти Росії через теракт у Маріуполі"Зброя ж з неба не падає", - сказав Дещиця, нагадавши, що Україна не контролює частину кордону з Росією, через який поставляється сучасне важке озброєння та бойовики.

Дещиця також висловив надію, що російська влада все-таки відмовиться від підтримки сепаратистів в Україні, відзначивши, що в іншому випадку не повинно бути жодних альтернатив, крім посилення санкцій проти неї.

Український посол назвав головною умовою того, аби Росія зупинити, "спільну, одностайну позицію цілого світу, якої зараз немає".