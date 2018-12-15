Стала відома офіційна назва нової церкви в Україні
Помісна церква, що була створена сьогодні у Києві на Об'єднавчому соборі українських православних церков, офіційно називається Православна церква України.
Про це у Facebook повідомив речник УПЦ Київського патріархату архиєпископ Євстратій Зоря.
"Офіційна назва, згідно зі статутом - Православна церква України. Також можна вживати УПЦ (не плутати з МП)", - написав він.
Читайте такожНовий глава єдиної помісної православної церкви в Україні виступив з першим словом (відео)
Також речник уточнив, що титул предстоятеля Православної церкви України - блаженнійший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України.
Крім того, Зоря повідомив, що завтра о 10.00 в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша літургія блаженнійшого Епіфанія, митрополита Київського і всієї України.
Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.
За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.