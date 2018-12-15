Архієпископ УПЦ КП розповів, як відбувалось голосування за главу нової церкви в Україні

Архієпископ розповів, що митрополитів Московського патріархату було лише два, однак прибуло багато священників без єпископів.

У першому турі голосували усі присутні священнослужителі, незалежно від сану.

У другому турі голос могли віддати лише єпископи. Про це розповів архієпископ Дрогобицький УПЦ (КП) Яків, передає "Главком".

"У другому турі митрополит Епіфаній переміг Симеона із перевагою у приблизно 20 голосів", - зазначив він.

Архієпископ також розповів, що митрополитів Московського патріархату було лише два, однак прибуло багато священників без єпископів.

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За словами архієпископа, статут нової церкви буде прийматися на наступному помісному соборі пізніше, скоро ж відбуватимуться консультації.

"Українська православна церква поки що керуватиметься проектом статуту Константинополя", - уточнив архієпископ Дрогобицький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.