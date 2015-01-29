Штайнмаєр: ЄС посилить санкції, якщо бойовики перейдуть у наступ

"Якщо якість конфлікту зміниться, якщо заявлений сепаратистами наступ не тільки буде анонсовано, але якщо це наступ в напрямку Маріуполя та інших регіонів буде здійснено, потрібно буде реагувати чітко і жорстко", - сказав він.

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За його словами, Москва повинна виконати ряд умов, щоб уникнути нових санкцій, повідомляє РИА Новости.

"Зараз неможливо зробити прогноз про закінчення наших переговорів, де ми опинимося в кінці. Але ясно, що по-перше, ми не допустимо забуття Мінська, Мінськ повинен залишатися базисом для врегулювання і, сподіваюся, для деескалації конфлікту. По-друге, те, про що ми домовилися в минулу середу в Берліні, про визнання демаркаційної лінії, про відведення важкої техніки звідти, це має залишатися в силі", - заявив Штайнмаєр.