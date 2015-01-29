МЗС не підтверджує домовленість про зустріч у Мінську 30 січня

Так у розмові з Радіо Свобода речник МЗС Євген Перебийніс прокоментував повідомлення МЗС Білорусі щодо засідання групи у Мінську 30 січня.

«На цей момент ми поки що не можемо підтвердити інформацію про досягнення остаточних домовленостей щодо проведення чергового засідання тристоронньої контактної групи. За наявною у нас інформацією, тристороння контактна група зараз продовжує консультації про узгодження всіх питань, пов’язаних із зустріччю, у тому числі щодо формату учасників цієї зустрічі», – зазначив Перебийніс.

Читайте такожПереговори в Мінську по Донбасу мають відбутися вже завтра - МЗС БілорусіРечник МЗС Білорусі Дмитро Мирончик раніше сьогодні поінформував, що контактна група має намір 30 січня зібратись у Мінську для чергового раунду переговорів з розв’язання кризи на сході України. За словами Мирончика, 30 січня вранці буде окремо повідомлено про точний час і точне місце проведення переговорів.

29 січня президент України Петро Порошенко зустрівся з членами тристоронньої контактної групи. Він закликав учасників групи невідкладно провести консультації з підписантами Мінських домовленостей для забезпечення їхнього здійснення.