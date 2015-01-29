Рада ЄС із закордонних справ заявила про відповідальність Росії за обстріл Маріуполя

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради ЄС, ухвалених сьогодні у Брюсселі за результатами надзвичайного засідання з розгляду ситуації в Україні.

Читайте такожГолова Європарламенту Шульц виступив проти нових санкцій щодо РФ

„Рада рішуче засуджує безладний обстріл житлових районів, особливо у Маріуполі, та нещодавню ескалацію бойових дій у Донецькій і Луганській областях України. Рада шокована великою кількістю жертв. Рада відзначила докази постійної та зростаючої підтримки, яку Росія надає сепаратистам, що підкреслює відповідальність РФ”, - йдеться в документі.

У зв’язку з цим Рада ЄС очікує, що Росія використає свій вплив і „буде спонукати сепаратистів без зволікань зупинити ворожі дії і повністю виконати свої зобов'язання у відповідності до Мінських домовленостей”.

Мова, зокрема, йдеться про припинення бойових дій і виведення важкого озброєння із зони безпеки уздовж лінії розмежування, що передбачено Мінським меморандумом.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 січня бойовики обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули понад 30 осіб, більш як 100 були поранені.