У зоні АТО вчора знищили 73 і поранили 170 бойовиків - прес-центр

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

Також вчора бійці АТО знищили 13 танків терористів, 4 бойові броньовані машини, 12 гармат, 20 одиниць автомобільної техніки та дев’ять одиниць БМ-21 “Град”.

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Станом на 18.30 29 січня ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Терористи продовжують обстрілювати позиції сил АТО та населені пункти.

«Бійці сил АТО мужньо тримають позиції та завдають суттєвих втрат живій силі та техніці противника», - інформує прес-центр АТО.

Так, за попередніми даними, 29 січня було знищено 22 бойовики, 48 поранено.

Противник поніс втрати також у бойовій техніці. Сили АТО знищили 6 ворожих бойових броньованих машин та 4 гармати.

Щодо ситуації в зоні АТО повідомляється, що на Донецькому напрямку з мінометів двічі обстріляно Піски, а також Кам’янку, Невельське та Петрівське.

З мінометів та артилерії злочинці вели вогонь по населених пунктах Тоненьке та Гранітне, за допомогою БМ-21 «Град» обстріляли селище Горняк.

В районі Маріуполя «Гради» бойовиків вели вогонь по Новоселівці Другій.

На Дебальцевському напрямку ворожі міномети та артилерія обстрілювали Санжарівку, Вуглегірськ, Попасне.

На Луганському напрямку міномети та артилерія терористів двічі завдала удару по Станиці Луганській, тричі - по Кримському. Також зазнали вогневих ударів Щастя та Кряківка. Населений пункт Щастя «Гради» бойовиків обстріляли тричі.