Україні потрібні законодавчі зміни для захисту інформаційного поля – Турчинов

Як повідомили УНІАН у прес-службі секретаря РНБО, в інтерв’ю «5 каналу» Турчинов зазначив, що як для країни, яка рухається у європейському напрямі, для України питання свободи слова є надзвичайно актуальним. «З іншого ж боку, не можна потурати тим, хто використовує журналістські посвідчення, щоб займатися шпигунством, збором інформації, дезінформацією, працюючи інформаційно на ворога, на дестабілізацію ситуації в Україні», - сказав він і додав, що провокації проти України слід заборонити.

За його словами, щоб захистити інформаційне поле країни, необхідно змінювати законодавство, зокрема зробити прозорим фінансування ЗМІ. «У медіаструктур повинні бути конкретні власники, а не офшорні структури, за якими ховаються, в тому числі, і вороги країни», - сказав Турчинов.

Читайте такожРНБО радить держслужбовцям відмовитися від російських поштових сервісівСекретар РНБО нагадав, що у березні-квітні 2014 року, коли розпочалася агресія проти України, влада звернулася до суду з вимогою заборонити російські пропагандистські канали. «Досі не прийнято судове рішення. Судді продають свою душу разом з країною, обігруючи якісь фінансові корупційні схеми. Це є серйозна проблема для нас», - наголосив він.

«На жаль, це питання отримало опір у Верховній Раді. Будемо звертатися до наших парламентаріїв, щоб не просто гарно виступати з парламентської трибуни, а виконувати обов’язки перед своєю країною», - підкреслив секретар РНБО.

Також Турчинов вважає за необхідне заборонити використання російського телевізійного продукту в українському ефірі. «Росія веде проти нас війну, а на наших каналах ми дивимося про їхніх військових героїв», - сказав він.