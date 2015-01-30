Консультації щодо можливих переговорів у Мінську поки не завершилися - МЗС

12:30, 30 січня 2015
Політика
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Українська сторона готова до чергового раунду переговорів із розв’язання кризи на Донбасі у разі їх проведення сьогодні у Мінську.

УНИАН

Про це заявив Радіо Свобода речник МЗС України Євген Перебийніс.

Водночас, за його словами, консультації учасників групи щодо змісту переговорів тривають на цей момент.

«Україна готова до проведення таких консультацій у будь-який момент, у тому числі і сьогодні. Але робота над змістовним наповненням цієї зустрічі продовжується. Наша позиція щодо формату зустрічі – щодо того, що у ній мають взяти участь саме підписанти Мінських документів – залишається незмінною», – наголосив Перебийніс.

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Напередодні МЗС Білорусі заявило про те, що черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з вирішення кризи на сході України запланований на сьогодні у Мінську.

Про свою готовність взяти участь у переговорах підтвердили представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Владислав Дейнего.

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