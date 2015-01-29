Бойовики підтвердили участь у мінській зустрічі

Про це заявив ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький, пише РИА Новости.

"Напевно, поїдуть Денис Пушилин і Владислав Дейнего. Якщо буде що підписувати, приїду я і Олександр Захарченко", - заявив він у телефонній розмові.

Читайте такожПорошенко, Олланд і Меркель схвалюють Тристоронню контактну групу як формат переговорівРаніше офіційний Twitter МЗС Білорусі повідомив, що контактна група по Україні має намір провести зустріч у Мінську 30 січня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко зустрівся з учасниками Тристоронньої контактної групи - спеціальним представником Чинного голови ОБСЄ послом Гайді Тальявіні, послом Російської Федерації в Україні Михайлом Зурабовим і президентом України в 1994-2005 роках Леонідом Кучмою.

Президент закликав їх невідкладно провести консультації з підписантами Мінських домовленостей, практичним результатом яких повинні стати рішення про негайне припинення вогню і відведення важких озброєнь від лінії зіткнення, зафіксованій у Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року,