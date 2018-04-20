Вінський: Рядові соціалісти не вірять, що фракція СПУ голосуватиме за Януковича

Колишній перший секретар політради Соціалістичної партії Йосип Вінський нині є неформальним лідером внутрішньопартійної опозиції в СПУ. Саме Вінський публічно звинуватив Мороза у зраді, коли той пішов на змову з парламентськими фракціями Партії регіонів та КПУ, аби стати спікером Верховної Ради. Мороз, у свою чергу, звинуватив Вінського у близькості до БЮТ. Що сьогодні думає колишня права рука Мороза про ситуацію в парламенті та в Соціалістичній партії?

Йосипе Вікентійовичу, яка реакція секретарів обкомів Соціалістичної партії на вчинок Мороза в регіонах?

Вони розгублені та розчаровані, але поки що не готові до якихось дій. З одного боку, є партійна дисципліна, і вони не можуть протестувати проти того, що лідера партії нібито обрали спікером. З другого – вчинок лідера – це удар не лише по іміджу, а й по принципах, програмних засадах партії.

Загалом різна реакція... Ситуація в партії буде зрозуміла після голосування щодо прем’єр-міністра, якщо воно відбудеться. Коли рядові члени партії побачать, що їхня фракція голосує за Януковича, то картина зміниться кардинально.

Довелося почути таке вислювання: у разі дострокових виборів Мороз потягне за собою в політичну могилу всю партію...

Я добре працював над організаційною структурою партії, тож вона не розсиплеться... Вона збита моїми руками, тому я не маю ілюзії, що вона зникне. Буде вихід окремих людей, гучні виступи окремих персоналій, але СПУ триматиметься.

Але коли немає ідеї, коли розповзаються основи - тоді виникають проблеми. А щодо нинішньої ситуації, то я не бачу іншого варіанта, окрім розпуску парламенту – якщо ми хочемо мати легітимний законодавчий орган і повернутися до нормальної структури влади. Хоча я не переконаний, що моя партія подолає прохідний бар’єр.

Яким Ви бачите своє політичне майбутнє, якщо будуть дострокові вибори?

Я є членом Соцпартії. Але, зрозуміло, що за списком СПУ я іти не зможу, оскільки політрада проголосувала проти мене. Побачу, яка буде ситуація на нашому з’їзді, який має відбутися до 1 жовтня.

Як Ви оцінюєте перспективи антикризової коаліції? Усе потрібно було робити так, щоб не виникало сумніву в легітимності коаліції. А ці сумніви сьогодні є.

Коли існують правила гри, закріплені регламентом, тоді існує і спосіб вирішення конфліктів у Верховній Раді. Якщо ж правила гри нехтуються, то не залишається жодних інших механізмів, крім мегафонів.

Шлюборозлучний процес, за регламентом, має тривати десять днів, потім - формування нової коаліції і чітко рухатися за регламентом.

У нинішньому складі коаліція довго не проіснує. Її формат не відбиває політичного вибору населення. Усередині коаліції перебувають сили з цілковито протилежними поглядами, які не здатні знайти спільну мову з Президентом і які не мають трьохсот голосів для подолання його вето. Тому майбутнє я бачу як суцільне взаємне блокування законопроектів та параліч усіх гілок влади.

Розмовляла Маша Міщенко